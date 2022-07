Netto eröffnet in Zörbig kommende Woche nach Umbau wieder

Zörbig/MZ - Nach kurzer Umbauphase eröffnet am Dienstag, 2. August, der Netto Marken-Discount im Thomas-Müntzer-Weg in Zörbig wieder seine Türen. Laut Pressemitteilung des Unternehmens wurde die Filiale modernisiert, um ein „effizienteres Einkaufen“ zu ermöglichen. Nach eigenen Angaben bietet der Discounter rund 5.000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von 960 Quadratmetern an.

Den Kunden werde alles an einem Ort geboten: Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel seien in den Regalen zu finden. Das Unternehmen setze dabei „auf Frische, Qualität und Regionalität“. So seien im Discounter bis zu 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst zu haben. Neben Markenartikeln würden laut Pressemitteilung auch zahlreiche sehr günstige Netto-Eigenmarken das Sortiment im Geschäft bereichern. Im Außenbereich stehen 83 Stellflächen für Pkw.

In der Vorkassen-Zone bietet die lokale Bäckerei „Ihr Bäcker“ zudem von Brot über Brötchen bis Kuchen und Snacks eine große Auswahl an. Aktuell können Kunden in 3.800 Filialen ihre Pfandbons für 20 überregionale soziale Hilfsorganisationen spenden, auch bei der Aktion „einfach aufrunden“ gehen ein bis zehn Cent an bundesweite Nachhaltigkeitspartner.