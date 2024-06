Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld trumpft zum Stadtjubiläum mit einem Star auf, den wohl jeder kennt. Am Wochenende hatte die Stadt völlig unerwartet ein zusätzliches Überraschungskonzert am Freitagabend auf der Hauptbühne in der Grünen Lunge angekündigt. Doch der Name des Stars blieb noch geheim. Nun ist klar: Nena, die einst mit „99 Luftballons“ als Star der Neuen Deutschen Welle Weltruhm erlangte, singt in Bitterfeld.