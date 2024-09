Not macht erfinderisch

Bitterfeld/MZ. - Schüler des Bitterfelder Europagymnasiums können ab sofort ihre Trinkflaschen an drei Wasserspendern im Schulgebäude auffüllen. Am Mittwochvormittag wurden diese im Beisein von Unterstützern feierlich eingeweiht – nur wenige Tage, nachdem die Wasserspender Teil des Gebäudes wurden. „Am Donnerstag wurden sie installiert, am Freitag abgenommen und heute stehen wir hier“, sagt Lehrerin Gabriele Rudnick erfreut, die das Projekt initiiert hat.