Symbolischer Banddurchschnitt Nach über einem Jahr Bauzeit: Schulstraße in Holzweißig ist endlich wieder befahrbar

Mit einem symbolischen Banddurchschnitt wurde am Freitag in Holzweißig die offizielle Freigabe der Schulstraße vollzogen. Ein Jahr lang wurde mit Projektpartnern saniert, jetzt heißt es wieder freie Fahrt. Was die Beteiligten zum Ergebnis sagen.