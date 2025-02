Auf der B184 hat am Sonnabend ein Mazda eine 60-jährige Frau erfasst. Die Frau starb noch an der Unfallstelle in Bobbau. Viele Fragen sind noch offen.

Bobbau/MZ. - Nach dem tragischen Verkehrsunfall in Bobbau, bei dem am Samstagabend eine 60-jährige Frau ums Leben kam, sind noch viele offene Fragen Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Laut einer Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau soll geklärt werden, warum die Frau mit einem Einkaufswagen auf der Straße unterwegs war. Auch soll dem Hinweis nachgegangen werden, dass die Verstorbene möglicherweise wohnungslos war. Der in den Unfall verwickelte Einkaufswagen, in dem sich persönliche Dinge befanden, wurde ebenso beschlagnahmt wie der beschädigte Mazda. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs soll der Fahrer befragt werden.

Laut Kommentaren in sozialen Medien war die Frau auch in anderen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen unterwegs. In Bobbau soll sie nicht gewohnt haben.

Die Frau war am Sonnabend war am Sonnabend gegen 20.30 Uhr auf der B184 auf Höhe der Bobbauer Jet-Tankstelle von einem Mazda erfasst worden. Sie hatte sich mitten auf der Fahrbahn befunden. Doch der Notarzt konnte am Unfallort nur noch den Tod der 60-Jährigen feststellen. Die Bundesstraße war im Zuge der Unfallaufnahme in beide Richtungen bis kurz vor 1 Uhr voll gesperrt.