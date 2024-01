Nach einem schweren Raubdelikt, das sich am Sonntag in der Bitterfelder Innenstadt ereignet hat, hat die Polizei weitere Details zum Tatablauf bekanntgegeben.

In der Nähe des Tatorts in der Bitterfelder Innenstadt.

Bitterfeld/MZ. - Nach einem schweren Raubdelikt, das sich am Sonntag in der Bitterfelder Innenstadt ereignet hat, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und weitere Details zum Tatablauf bekanntgegeben. Zugleich bittet sie in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau um Hinweise von Zeugen.

63-Jährige war am Sonntag gegen 7.45 Uhr in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld unterwegs

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 63-Jährige am Sonntag gegen 7.45 Uhr in der Walther-Rathenau-Straße unterwegs. Etwa in Höhe des Hotels „Central“ wurde sie zunächst plötzlich von hinten von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und danach angegriffen. Dabei habe der unbekannte Täter mit einem messerähnlichen Gegenstand auf die Geschädigte eingestochen.

Anschließend habe er den Einkaufsbeutel des Opfers entwendet und den Tatort zu Fuß in Richtung Norden zu den Parkplätzen hinter dem Bitterfelder Hotel verlassen. Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Spürhundes, führten bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Die 63-jährige Bitterfelderin erlitt während des Vorfalls Verletzungen im Bereich der Hand und des Oberkörpers. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht für sie nicht.

Bitterfelder Täter war etwa 1,85 Meter, trug dunkle Sachen und sprach Deutsch mit Akzent

Laut Mitteilung der Polizeibehörden ist der unbekannte Täter etwa 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel bekleidet und trug eine Kapuze auf dem Kopf. Weiter wird von den ermittelnden Stellen auf die weiße Hautfarbe des unbekannten Mannes verwiesen. Der Gesuchte sprach während des Überfalls Deutsch, jedoch mit ausländischen Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Täter geben können, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/6 00 02 91 zu wenden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.