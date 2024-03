Wochenlang stapelte sich der Glasmüll an Containern in der Bitterfelder Mühlstraße. Damit der weiter abgeholt werden kann, wurden die nun abgesperrt.

Nach Glasmüll-Chaos in Bitterfeld: Container an der Mühlstraße wurden abgesperrt

Bitterfeld/MZ. - Übervolle Glascontainer sorgten in Bitterfeld-Wolfen lange Zeit für Ärger. Die Stadtverwaltung sprach zwischenzeitlich von 21 Standorten, an denen es zum Teil erhebliche Defizite gegeben hat. Am Standort in der Mühlstraße in Bitterfeld wurde die Situation jetzt weiter entschärft.

Es scheint nun eine dauerhafte Lösung gefunden worden zu sein. Absperrungen wurden eingerichtet, um dem zuständigen Entsorgungsunternehmen den Zugang zu ermöglichen.