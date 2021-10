Nach drei Jahren Bauzeit - Kreisstraße von Großzöberitz nach Zörbig offiziell übergeben

Zörbig/MZ - Nach drei Jahren Bauzeit konnte am Mittwoch die Kreisstraße 2069 offiziell übergeben werden. Die Instandsetzung der insgesamt 3,8 Kilometer langen Strecke zwischen Großzöberitz und dem Zörbiger Kreisel wurde in drei Jahresscheiben realisiert, um die Behinderungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten. Dabei hatte man die Bauzeiten so gelegt, dass gerade der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt wurde.

„Die Drei-Jahres-Bauzeit ist auch den finanziellen Mitteln geschuldet, die immer nur in jährlichen Positionen zur Verfügung standen“, sagt Landrat Andy Grabner (CDU). Denn die komplette Finanzierung der rund eine Million Euro Baukosten für die Gesamtstrecke sei aus den Haushalten des Kreises sowie der Stadt Zörbig gekommen. „Wenn man ohne Förderung baut, muss man immer die eigenen Finanzen im Blick haben“, so Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU).

Die Sanierung der Straße außerhalb des Stadtgebietes sei zügig und ohne Probleme abgelaufen. Innerhalb habe man auf den 180 Metern bis zum Kreisverkehr allerdings diverse Probleme bewältigen müssen. So mussten im Zuge der Sanierung zum Beispiel die Anbindungen mehrerer Straßen vorgenommen und auch die privaten Haushalte beachtet werden. Aber das habe man ohne Schwierigkeiten realisieren können. „Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang der Baufirma Jaeger aus Bernburg, die sich bei Problemen direkt mit den Bürgern verständigt hat“, sagt der Landrat anlässlich der offiziellen Freigabe. So konnten die Bauarbeiten bereits am 8. September abgeschlossen werden.

Als Gemeinschaftsaufgabe der Stadt Zörbig und des Landkreises habe man den Straßenkörper grundhaft erneuert, so Grabner. Das bedeutet, dass der alte Straßenkörper komplett zurückgebaut wurde. Jetzt sorgt eine 15 Zentimeter starke HGT-Schicht (hydraulisch gebundene Tragschicht), eine zehn Zentimeter starke Asphalttragschicht sowie eine vier Zentimeter hohe Asphaltdeckschicht für ein reibungsloses und leiseres Rollen der Autos auf der neuen Straße zwischen Großzöberitz und dem Zörbiger Kreisverkehr.