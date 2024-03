Am Dienstag wurden im Rahmen eines kurzen Zusammentreffens zwei Sitzbänke durch die Danpower Bitterfelder Fernwärme GmbH an die Stadt Sandersdorf-Brehna übergeben.

Nach Bau von neuem Heizwerk in Sanderdorf - Firma finanziert auf Bitten der Stadt zwei Bänke

Sandersdorf/MZ. - Am Dienstag wurden im Rahmen eines kurzen Zusammentreffens zwei Sitzbänke durch die Danpower Bitterfelder Fernwärme GmbH an die Stadt Sandersdorf-Brehna übergeben. Das hat die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Die Übergabe fand in Anwesenheit von Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos), Michael Röder, Projektkoordinator bei Danpower Bitterfelder Fernwärme GmbH und dem technischen Leiter vor Ort, Andreas Wöllert sowie Ronny Schatz, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, statt.

Im Rahmen der Neuerrichtung eines Heizwerks im Wohngebiet Sandersdorf (Straße der Freiheit, Finkenhain, Amselstieg, Schwedenblöcke und Friedenstower) wurden hier Anfang 2023 etwa 750 Meter Fernwärmeleitungen verlegt. „Die Planung und Umsetzung dieses Vorhabens war nicht ohne“, so der Projektkoordinator Michael Röder. Es erforderte eine sorgfältige hydraulische Planung, einschließlich der Verlegung von Stahlleitungen in etwa 1,20 Meter Tiefe in zwei parallelen Strängen sowie deren Verschweißung und Isolierung. Während der Bauarbeiten stießen die Arbeiter auf verschiedene interessante Funde im Boden, die nicht auf den Schachtscheinen vermerkt sind, darunter unter anderem auch Fremdleitungen aus dem Bergbau.

Doch wie kam es zu den Bänken? Bürgermeisterin Steffi Syska erhielt bereits im Jahr 2022 einen Brief von einer Gruppe rüstiger Damen. Hier äußerten sie den Wunsch nach mehr Bänken. Daraufhin wurden persönliche Gespräche geführt und direkt im Anschluss die Firma Danpower angesprochen. Kurze Zeit später gab es dann die Zustimmung zur Unterstützung.

Die Vorbereitungen für die Platzierung der Bänke begannen Ende 2023 mit der Errichtung eines Fundaments durch den Bauhof Sandersdorf. Seit Mitte Februar dieses Jahres stehen die Bänke nun für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Sitzbänke tragen auch eine Plakette, die auf das Engagement durch die Danpower Bitterfelder Fernwärme GmbH hinweist.

Die Gesamtkosten für die Bereitstellung der beiden Sitzbänke beliefen sich auf etwa 1.500 Euro. Zeitnah ist geplant, einen Papierkorb in unmittelbarer Nähe zu installieren, um die Sauberkeit des Bereichs zu gewährleisten.

Doch damit nicht genug. Laut Pressemitteilung betrachtet Syska die Installation der Sitzbänke als ersten Schritt zur weiteren Gestaltung des Platzes. Der Innenbereiche im Wohngebiet lasse noch mehr Ideen zum Verweilen und Treffen zu, heißt es weiter.