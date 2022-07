Nach Aus der Konditorei „Backliebe“ - Neuer Bäcker-Laden in der Turmpassage in Wolfen

Seit Dezember letzten Jahres stand das Geschäfts der Konditorei „Backliebe“ in Wolfen leer. Nun hat die Filiale neue Betreiber.

Inhaber Dirk Husemann (r.) in der neuen Filiale in der Turmpassage

Wolfen/MZ - Endlich gibt es wieder frisches Brot und Brötchen in der Turmpassage in Wolfen. Nach einer erfolgreichen Generalsanierung des seit Dezember letzten Jahres leerstehenden Geschäfts der Konditorei „Backliebe“, hat am 11. Juli die Familienbäckerei Achtert aus Raguhn die Türen dieses neuen Backshops geöffnet.