In Wolfen hebelten die Diebe eine Holztür auf, um in den Club zu kommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Musikgeräte, Bierkästen und Sprayflaschen geklaut: Diebe steigen in Jugendclub in Wolfen-Nord ein

Wolfen/MZ. - Ein Einbruch in einen Jugendclub in der Jeßnitzer Wende in Wolfen-Nord beschäftigt die Polizei.

Laut Polizeiangaben drangen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag in die Einrichtung ein, indem sie unter anderem eine Holztür aufhebelten. Es wurden diverse Musikgeräte, zwei Bierkästen und 40 Farbsprühdosen entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 400 Euro sowie ein Stehlschaden von 5.500 Euro.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.