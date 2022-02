Müll in Garage in Greppin angezündet - Passanten entdecken Feuer gerade noch rechtzeitig

In der Goethestraße in Greppin brannte eine Garage.

Greppin/MZ - Am Samstag gegen 18 Uhr mussten die Kameraden der Greppiner Feuerwehr in die Goethestraße ausrücken. Unbekannte hatten dort in einer leerstehenden Garage abgelagerten Müll angezündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Garagen verhindern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Es sei gut, dass Passanten den Brand bemerkt hätten, so die Feuerwehr. Denn sehr schnell hätte in dem abgelegenen Komplex noch mehr brennen können.