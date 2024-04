Muldenstein/MZ. - Rainer Baldofski ist ständig auf der Suche: nach neuen Erkenntnissen aus früheren Zeiten, nach alten Unterlagen, Daten und Fakten über seinen Heimatort Muldenstein. Denn dort ist er schon seit Jahrzehnten Ortschronist. Zahlreiche Ordner hat er seitdem schon mit Interessantem füllen können.

Doch mehr noch: Seit der Wende gestaltet er auch die Homepage über Muldenstein. Dort informiert er über den Ort und seine Chronik, über Vereine, besondere Gebäude und andere Sehenswürdigkeiten sowie aktuelle Geschehnisse auch über Muldenstein hinaus. Natürlich aktualisiert er die Inhalte regelmäßig. Was vor allem aber die Informationen aus der Vergangenheit natürlich noch anschaulicher macht, so sagt er, sind historische Fotos. Die werden immer rarer.

„Aber kein Foto von damals verdient es, verloren zu gehen“, ist er überzeugt. Deshalb würde er sich sehr darüber freuen, wenn ihm Leute solche Raritäten leihweise zur Verfügung stellen könnten, damit er sie für die Chronik digitalisieren und damit in die Aufzeichnungen einarbeiten kann.

„Die Fotos können mir gebracht werden oder ich hole sie auch ab“, sagt Rainer Baldofski – natürlich mit garantierter Rückgabe. Und er bietet damit gleichzeitig auch einen Service an: „Wenn es gewünscht ist, bekommen die Besitzer die Fotos von mir auch in digitalisierter Form – ob auf CD, Stick oder per Mail.“ Wer also helfen möchte, kann sich an ihn wenden.

Erreichbar ist der Ortschronist über Tel.: 01590/4 43 27 14 oder per Mail an [email protected].

Die Homepage ist im Netz unter www.muldenstein.de zu finden.