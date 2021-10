Mößlitzer Vereins-Ikone verstorben - Zörbig trauert um stets engagierten Michael Krause

Mösslitz/MZ - Trauer herrscht bei den Mitgliedern des Fördervereins Gut Mößlitz. Wie Vereinsvorsitzender Thomas Schmidt mitteilt, ist das bei so vielen beliebte Vereinsmitglied Michael Krause plötzlich verstorben. „Er war eine Vereins-Ikone“, so Schmidt, „ein guter Freund und engagierter Mitarbeiter - lebensbejahend, fröhlich, herzlich.“

Und nicht nur in Zörbig und in der Region sei der 55-Jährige sehr beliebt gewesen. Das, so berichten Weggefährten, habe nicht nur an seinem Engagement für mehrere Vereine und Veranstaltungen in der Stadt gelegen, sondern auch daran, dass man ihn immer ansprechen und auf seine Hilfe hatte zählen können. Ob im Heimatverein Zörbig oder bei der Curbici Veterano, bei Veranstaltungen auf Gut Mößlitz oder anderswo - Krause sei dagewesen.

Doch vor allem für die Anlage in Mößlitz schlug in den vergangenen zwölf Jahren Krauses Herz, blickt Schmidt zurück. Hier sei der aus dem Geiseltal stammende Mann Koch in der Küche gewesen und habe nebenbei die Kinder bespaßt, habe er in der Kaffeestube geholfen und auf dem Rasentraktor gesessen, habe gemalert, repariert, gebaut - ganz nach seinem Motto: „Das Gut Mößlitz ist mein Wohnzimmer und zugleich mein Vorgarten.“

Und: Michael Krause, so erinnert sich Schmidt, sei ein wahrer Verwandlungskünstler gewesen: „Mal eine Hexe zu Halloween, dann Weihnachtsmann im Advent, Troll, Gourmetkoch oder etwas anderes. Hauptsache Spaß, Unterhaltung und gute Laune.“