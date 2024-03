Mit Schwung in die Baustelle - Lieferfahrzeug bleibt in Holzweißig stecken

Abgesperrte Straßenbaustellen warten mit mancherlei Tücke auf. So auch in Holzweißig.

Holzweißig/MZ. - Ein unerwartetes Ende hat am Freitagabend die Fahrt eines jungen Mannes mit einem Lieferfahrzeug in Holzweißig genommen.

Der 21-jährige Fahrer war gegen 20 Uhr mit dem Mercedes in der Schulstraße unterwegs. Wie die Polizei schildert, fuhr der junge Mann am Ende der Straße allerdings in einen unbefestigten Baustellenabschnitt hinein. Dies führte schließlich dazu, dass er sich mit dem Lieferfahrzeug an einem Regenablauf festfuhr.

Nur durch die Hilfe eines Bekannten konnte das Fahrzeug schließlich geborgen werden. Am Regenablauf und am Mercedes entstanden durch diese Aktion Schäden in Höhe von etwa 700 Euro.