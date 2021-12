Mit neuen Verbindungen: Vetter ändert Fahrplan zum Sonntag in Anhalt-Bitterfeld

Salzfurtkapelle/MZ - Die Vetter Verkehrsbetriebe ändern zum 12. Dezember, also dem kommenden Sonntag, den Fahrplan des öffentlichen Buslinienverkehrs. Das verkündete das in Salzfurtkapelle ansässige Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Fahrplanwechsel erfolgt zeitgleich mit dem der Deutschen Bahn.

Das Unternehmen kündigte an, im neuen Fahrplan einige neue Verbindungen zum bestehenden Linienangebot hinzuzufügen. So wird es auf der Linie 400 von Montag bis Freitag eine neue Frühverbindung um 4.26 Uhr von Bitterfeld über Wolfen nach Köthen geben.

Das ist nicht die einzige neue frühe Verbindung, denn darüber hinaus wird auf der Linie 406/407 an Ferientagen um 6.48 Uhr eine Frühverbindung vom Auenplatz über Dessauer Allee und weiter als Linie 407 nach Bitterfeld eingerichtet. Die Stadtlinien 405 und 406 fahren nach Abschluss der Baumaßnahmen in beiden Richtungen wieder über Bitterfeld, Markt und Stadthafen.

Die Vetter GmbH ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für den gesamten Schüler- und Linienbusverkehr zuständig und bietet darüber hinaus Anrufbusse an. Im Rahmen des aktuellen Fahrplans legen die Fahrerinnen und Fahrer des Transportunternehmens jährlich ca. 4,1 Millionen Fahrplankilometer im festen Linienverkehr zurück, teilt die Vetter GmbH mit.