Die in der Bitterfelder Awo ansässigen Strickerinnen waren wieder am Werk. Entstanden sind dabei unter anderem 150 festliche Eierwärmer. Die Variantenvielfalt erstaunt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Die fingerfertigen Frauen vom Stricktreff in Bitterfeld waren in den vergangenen Wochen wieder äußerst fleißig Seit Jahren kümmern sie sich mit ihrer Arbeit darum, bedürftigen Kindern und Erwachsenen zur kalten Jahreszeit Mützen, Schals und Socken zukommen zu lassen. Insbesondere für das Hospiz in Dessau wurden dabei bereits mehrfach die Nadeln geschwungen. So auch in diesem Jahr: 150 kreativ gestaltete Eierwärmer sind für die Hospize in Dessau, Zerbst und Eisleben entstanden. Nun wurde die bunte Pracht übergeben.