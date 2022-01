Mit Blumentopf Scheibe eingeschlagen: 4.500 Euro Schaden in Muldestausee

Muldestausee/MZ - In der Nacht zum Donnerstag ist ein Café an der Bernsteinpromenade der Gemeinde Muldestausee zum Zielobjekt von Einbrechern geworden. Wie die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitteilte, haben unbekannte Täter zunächst versucht, die Eingangstür des Cafés gewaltsam zu öffnen.

Da dies misslang, warfen sie erst mit Blumentöpfen und in der weiteren Folge mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäude ein. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse alkoholische Getränke sowie Wechselgeld gestohlen. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei mit etwa 4.500 Euro angegeben.