In den 15 Jahren seines Bestehens ist das Mehrgenerationenhaus in Wolfen-Nord mehr als ein beliebter Treffpunkt geworden. Groß und Klein finden hier viele Möglichkeiten der Betätigung.

MGH in Wolfen wartet mit vielen Angeboten auf und will das im Hinblick auf sein Jubiläum noch erweitern

Der Tag der Generationen im Mehrgenerationenhaus in Wolfen findet seit dessen Bestehen immer zum Geburtstag am 20. September statt.

Wolfen/MZ. - Kreative Werkstätten und Zirkel, gemütliche Nachmittage und Kurse, Literatur- und Schlagercafé, Kochveranstaltungen mit viel Spaß, Beratung durch zahlreiche Vereine – jene haben unter diesem Dach ebenso ein Domizil gefunden wie Selbsthilfegruppen. Die Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Schier unendlich sind die Angebote im Mehrgenerationenhaus (MGH) Bitterfeld-Wolfen, das nunmehr vor knapp 15 Jahren im Neubaugebiet Wolfen-Nord eröffnet wurde.

Es war der 20. September 2010, als ein ehemaliger DDR-Kindergarten in neuem Glanz erstrahlte und die ersten Besucher empfing – natürlich mit einer großen Party für Jung und Alt. Seitdem wird der Geburtstag immer mit einem Tag der Generationen als abwechslungsreiches Fest begangen.

„Das wird natürlich auch in diesem Jahr so sein“, blickt Melanie Kerz, die Leiterin des Hauses, schon mal voraus. „Doch zum Jubiläum wollen wir noch eine Schippe drauflegen.“ Eine „Geburtstagsschippe“ gewissermaßen, wie sie diesen Plan bezeichnet.

Als Treffpunkt rege genutzt

Doch den Ausblick verbindet sie einmal mehr auch gern mit einer Bilanz darüber, wie sich das MGH in den vergangenen Jahren als beliebter Treffpunkt etabliert hat. „Nicht nur die regelmäßig und schon zur Tradition gewordenen Veranstaltungen werden super angenommen“, sagt sie. Auch neue Angebote würden schnell rege Beteiligung finden. In jüngster Zeit hinzugekommen seien beispielsweise „Buntes aus der Kinderwerkstatt“, der Kaffeeklatsch im Bürgercafé unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ und das Projekt der „Wilden Wiesen“.

In Planung für dieses Jahr seien ein „Repair-Café“, bei dem es um das Reparieren verschiedenster Dinge aus dem Alltag geht. Und auch das Koch- und Ernährungsprojekt soll auf größere Füße gestellt werden. Entsprechende Anträge seien bereits auf dem Weg.

„Allein im Jahr 2023 konnten wir bei uns 15.000 Nutzer von Veranstaltungen zählen“, berichtet die MGH-Chefin nicht ohne Stolz. Und nennt im gleichen Atemzug ihr gesamtes Team, das aus einer großen Zahl an freiwilligen und ehrenamtlichen Mitstreitern bestehe. „Ohne sie wäre das alles natürlich gar nicht möglich“, betont sie und führt unter anderem die Nachhilfekurse an.

So will sich das Alpha-Team, das Erwachsenen in lockerer Form Kenntnisse in Deutsch und Mathe für den Alltag vermittelt, künftig auch auf kulinarische Wege begeben. „Geplant ist, dass die Betroffenen vom Rezept eines Essens über den Einkauf dafür bis hin zur Zubereitung selbstständig agieren lernen“, erklärt Melanie Kerz das Vorhaben.

Auch wieder Ausstellungen

Nicht zuletzt nennt sie die ebenfalls gut besuchten Ausstellungen, die das ganze Jahr über im Haus wechseln und präsent seien und für dieses Jahr bereits durchgeplant. Hauptsächlich gebe es Malereien zu sehen, teilweise mit Lesungen verbunden. Letztere würden zudem weiterhin auch im monatlichen Literaturcafé mit verschiedenen Autorinnen und Autoren geboten.

Was auch zu dieser Bilanz gehört: Corona. Die Pandemie habe auch hier ihre Spuren hinterlassen. „Und erst im vorigen Jahr, das war ganz deutlich zu spüren, sind die Leute wieder so richtig vorbehaltlos zu den verschiedenen Veranstaltungen gekommen“, sagt die MGH-Chefin.

Vor der angekündigten großen Geburtstagsfeier am 20. September übrigens steht am 15. Mai noch der Tag der Familie ins Haus. Der gehört ebenso zu den traditionellen Festen auf dem Gelände des MGH und zählt stets viele kleine und große Besucher.

Informationen zu den Angeboten und zur ehrenamtlichen Arbeit im MGH Wolfen, Straße der Jugend 16, gibt es direkt vor Ort, unter Tel.: 03494/3 68 94 98 oder im Netz unter www.mgh-bitterfeld-wolfen.de