Metalldiebe bei Wasserversorger in Bitterfeld - Blitzableiter und Kupferrohre gestohlen

Bitterfeld/MZ - Auf ein besonderes Diebesgut haben es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Bitterfeld abgesehen gehabt. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter widerrechtlich auf das Gelände eines Wasserversorgungsunternehmens in der Berliner Straße ein.

Hier durchtrennten sie mit mitgebrachten Werkzeugen den Blitzableiter durch und stahlen ihn in einer Gesamtlänge von ungefähr 20 Metern. Außerdem machten sich die Kupferdiebe an Fallrohren zu schaffen, lösten sie aus der Verankerung und nahmen circa fünf Meter mit. Der Stehlschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.