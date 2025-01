Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt seit Dienstag, 14. Januar, die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

Mercedes-Fahrer flüchtet nach kleinem Unfall in Greppin - Polizei findet nur noch ein leeres Auto

BMW-Fahrer stellt sich noch in den Weg

Die Polizei an einer Unfallstelle.

Wolfen/MZ. - Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt seit Dienstag, 14. Januar, die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

Gegen 11 Uhr hatte an diesem Tag der 31-jährige Fahrer eines BMW in Greppin von der Farbenstraße auf ein Betriebsgelände zu fahren. Dort musste er hinter einem Mercedes warten, der in der Einfahrt stand. Als dieser Mercedes plötzlich zurücksetzte, kam es zur Kollision.

Anstatt zu warten, wendete der Mercedesfahrer plötzlich und verließ die Örtlichkeit in Richtung Wolfen. Der Fahrer des BMW versuchte noch, sich dem Flüchtenden in den Weg zu stellen und ihn anzusprechen, jedoch ohne Erfolg.

Das hinzugerufene Streifenteam der Polizei konnte den Mercedes wenig später in Bitterfeld-Wolfen feststellen. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. An beiden beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.