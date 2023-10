Menschen mit und ohne Behinderungen tauschen Arbeitsplätze, um Vorurteile abzubauen und neue Perspektiven zu entdecken. Was sie dabei gelernt haben.

Menschen mit und ohne Einschränkungen tauschen in Bitterfeld-Wolfen für einen Tag die Arbeitsplätze

Inklusion in Aktion: Stadtjugendpflegerin Oxana Reidel-Rostalsky und Manuel Thodte arbeiten Hand in Hand beim Verpacken von Keilrahmen für Orwo-Bilder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - In der heutigen Zeit ist Arbeit mehr als nur ein Mittel zur Existenzsicherung. Sie bietet Identität, soziale Bindungen und stärkt das Selbstbewusstsein. In den Behindertenwerkstätten des Diakonievereins Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen – und dies geschieht auf ganz natürliche Weise. Hier steht der Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten im Mittelpunkt, und die Arbeit wird an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst.