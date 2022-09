Meisterlich an der Platte - Tim Toetz aus Zörbig zieht im Tischtennis alle Register

Zörbig/MZ - Tischtennisspieler Tim Toetz vom SV Zörbig zog mal wieder alle Register seines Könnens. Dieses Mal fanden in Riestedt (Sangerhausen) die Landesranglistenturniere aller Altersklassen (AK) der Jugend statt. Er startete in der AK 13 und bei den Jungen sogar eine Altersklasse höher. Am Start waren die zehn besten Nachwuchsspieler/innen von Sachsen-Anhalt im Spielsystem: jeder gegen jeden. Tim, der mittlerweile elf Jahre alt ist und seit sechs Jahren aktiv Tischtennis spielt, sicherte sich in der AK 13 mit insgesamt neun Siegen ohne Satzverlust den Titel.

