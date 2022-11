Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf wird wohl nicht vor 2023 eröffnet

Das bereits fertiggestellte Gebäude befindet sich am Ring der Chemiearbeiter.

Sandersdorf/MZ - Die Eröffnung des bereits seit Wochen fertiggestellten Mehrgenerationenhauses in Sandersdorf verzögert sich weiter. Wie aus der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Stadtrats von Sandersdorf-Brehna am 24. November hervorgeht, wird sich das Stadtparlament erneut mit dem Mietvertrag mit der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) befassen müssen. In den vergangenen Monaten gab es dazu bereits umfangreiche Debatten (die MZ berichtete).