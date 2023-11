Das Mehrgenerationenhaus in Wolfen ist ab sofort Anlaufpunkt für Nachbarschaft-Unterstützungsangebote. Was dort zu erwarten ist und wie man sich als Helfer anmelden kann.

Wolfen/MZ. - Im Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für Unterstützungsangebote: Der Verein Biworegio übernimmt die Trägerschaft des ersten Servicepunkts Nachbarschaftshilfe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Diese Initiative koordiniert vor Ort Hilfsangebote, fungiert als Ansprechpartner sowohl für Helfer als auch Hilfesuchende, vermittelt Qualifizierungsangebote und agiert als Vermittler zwischen den Helfern und der landesweiten Koordinierung.

Nachbarschaftshilfe wird vergütet

Durch die kürzlich erfolgte Änderung der Pflegeverordnung des Landes Sachsen-Anhalt können nun auch Nachbarschaftshelfende ihre Unterstützungsleistungen bei den Pflegekassen abrechnen. Freiwillige Nachbarschaftshilfe für pflegebedürftige Menschen in Sachsen-Anhalt kann nun monatlich mit 125 Euro vergütet werden. Sozialministerin Petra Grimm-Benne betonte, dass das Ziel darin liege, Pflegebedürftigen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause und somit in ihrem vertrauten sozialen Umfeld zu leben.

Die landesweite Koordinierung dieser Initiative wird vom Verein PiA (Prävention im Alter) übernommen. In den kommenden Jahren sollen jeweils drei dieser Servicepunkte pro Landkreis etabliert werden. Das Spektrum der angebotenen Hilfeleistungen ist breit gefächert und umfasst Aktivitäten wie gemeinsame Freizeitgestaltung, Vorlesen, Ausflüge unternehmen, Spaziergänge, Einkäufe erledigen, Unterstützung bei der Haushaltsführung, Begleitung zu Ärzten und Behörden sowie Hilfe bei der Nutzung von Smartphones oder Tablets.

Qualifizierung für Helfer notwendig

Eine Voraussetzung für die freiwilligen Helfer, sofern sie nicht aus einem entsprechenden Berufsfeld kommen, ist die Teilnahme an einer Qualifizierung. Vom 6. bis 22. November findet ein neuer Kurs statt. Diese behandeln grundlegende Themen wie die Rahmenbedingungen der Nachbarschaftshilfe, praktische Kommunikation, den Erhalt und die Pflege der psychischen Gesundheit, Erste Hilfe, Vorsorgevollmacht und andere relevante Inhalte wie den Umgang mit Rollstühlen und Rollatoren.

Beratung und Anmeldung für die Qualifizierungskurse sind unter der Tel. 03494 3689498 oder per E-Mail [email protected] möglich. Die Sprechzeiten sind montags von 11 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Die Initiative bietet somit nicht nur eine wertvolle Unterstützung für pflegebedürftige Menschen, sondern auch eine Möglichkeit für engagierte Bürger, sich aktiv in ihrer Gemeinschaft einzubringen.