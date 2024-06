Zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren haben am Mittwoch, 26. Juni, in Wolfen mehrere Scheiben eines ehemaligen Supermarkts zerstört.

Die Polizei traf die Kinder in Wolfen noch vor Ort an.

Wolfen/MZ. - Zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren haben am Mittwoch, 26. Juni, in Wolfen mehrere Scheiben eines ehemaligen Supermarkts in der Wittener Straße in Wolfen zerstört. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Ein 40-jähriger Zeuge hatte gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie die Kinder immer wieder Pflastersteine in Richtung des Supermarkts warfen.

Die beiden Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren konnten durch eine hinzugerufene Polizeistreife noch vor Ort angetroffen werden. Beide wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro.