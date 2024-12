Wolfen/MZ. - Wer ein Ehrenamt ausübt, wird dafür auch entschädigt. Das ist in Bitterfeld-Wolfen nicht anders als in anderen Kommunen. Zumal eine Entschädigung per gesetzlicher Grundlage wie der Kommunalentschädigungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt nahegelegt wird. Weil allerdings auch in Verbindung mit einem Ehrenamt der persönliche finanzielle Aufwand steigt, hat das Land ein Anhebung der Entschädigung empfohlen. Bitterfeld-Wolfen folgt dem Ansinnen. Ehrenamtlich Tätige in Stadt- und Ortschaftsräten sowie in Feuer- und Wasserwehren werden mehr Geld bekommen.

