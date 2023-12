Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Alles begann 1997 im Reuter-Haus in der Burgstraße: das erste Geschäft mit Knallern und Raketen. Drei Tage Zeit, um das bunte Sortiment an Feuerwerkskörpern unter die Leute zu bringen – so die Vorgabe des Gesetzgebers. Maik Schöpe war schon damals staatlich anerkannten Pyrotechniker. Die Werbeflyer von den ersten Silvesterverkäufen und jenen aus den Folgejahren bewahrt er in einer Mappe als Erinnerung auf. Der Verkauf lief lange gut, zeitweise habe er zehn Läden gleichzeitig geführt in einem Jahr. Heute ist er wieder bei nur einem Geschäft, wie zu Beginn.