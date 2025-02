Dessau/BItterfeld/MZ/CZ. - Nach der Unfallserie am Freitagnachmittag auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld und Thurland hat die Polizei in Dessau erste Angaben präzisiert. So waren nicht elf, sondern sogar 13 Autos an der Massenkarambolage beteiligt. Dabei wurden ein 33-jähriger Insasse aus einem Auto schwer und eine 24-jährige Frau leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 45-jähriger Fahrer eines Lkw-Sattelzugs gegen 14.10 Uhr die A 9 in Richtung Berlin befahren und war beim Fahrspurwechsel mit einem auf gleicher Höhe fahrenden VW kollidiert. In der Folge kam es zu Kollisionen und Beschädigungen der anderen Fahrzeugen, die dahinter unterwegs waren.

Der Gesamtsachschaden wurde von der Polizei am Sonnabend auf etwa 115.000 Euro geschätzt.

Erst gegen 22.30 Uhr wurde die Sperrung an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen aufgehoben und der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin wieder vollständig freigegeben.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.

Während der Vollsperrung kam es noch zu einem Zwischenfall: Nach Angaben der Polizei hatte ein BMW-Fahrer die Rettungsgasse genutzt, um voran schneller zu kommen. Der 61-jährige Mann wurde angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er widersetzte sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Was nichts nützte: Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und sein Fahrzeug sichergestellt.