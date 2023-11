Ein Supermarkt in Bitterfeld ist am Wochenende Ziel eines Einbrechers geworden.

Mann mit grünem Parka bricht in Bitterfelder Supermarkt ein - Zigaretten gestohlen

Bitterfeld/MZ - Ein Supermarkt in Bitterfeld ist am Wochenende Ziel eines Einbrechers geworden.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag gegen 11 Uhr über eine Tür Zutritt zu dem Supermarkt in der Brehnaer Straße. Hier ging der Mann offenbar zielgerichtet zu einem Warenträger im Kassenbereich, wo er eine derzeit unbekannte Anzahl an Tabakwaren entnahm und damit flüchtete.

Der Täter soll mit einem grünen Parka, einer grünen Camouflage-Hose, schwarzen Sneakern und einem Basecap bekleidet gewesen sein. Der Polizei liegen bislang noch keine Angaben zur Schadenshöhe vor.