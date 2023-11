Raguhn/MZ - In Raguhn ist ein Mann durch Schläge von mehreren Unbekannten verletzt worden. Das hat Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Die Tat hat sich nach ihren Angaben am Donnerstag gegen 23 Uhr im Hinterhof eines Wohnhauses im Gartenstraße in Raguhn. Dieser musste sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Nach der ärztlichen Versorgung klickten die Handschellen, denn gegen den 27-Jährigen lagen gleich mehrere Haftbefehle vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei mit ihren Fahrzeugen in unbekannte Richtung flüchten, wird in einer Pressemitteilung informiert.