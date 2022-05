Mann geht in Bitterfeld mit teurem E-Bike auf Probefahrt und kehrt nicht zurück

Bitterfeld/MZ - Bei einer Probefahrt hat ein Mann in Bitterfeld ein teures Fahrrad gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung.

Wie die Beamten mitteilten, war der Unbekannte am Mittwoch gegen 16 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Zörbiger Straße aufgetaucht und hatte sich für ein E-Bike interessiert. Mit dem Verkäufer vereinbarte der Mann eine Probefahrt, dieser hinterlegte dafür seinen vermeintlichen Personalausweis. Doch bis Ladenschluss kehrt der Mann nicht mit dem Fahrrad zurück.

Erste Ermittlungen haben nun ergeben, dass das Personaldokument gesatohlen war. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz-rotes Fully-Bike der Marke „HAIBIKE“. Dem Geschäftsinhaber ist durch den Diebstahl ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich entstanden.