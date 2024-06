Sommer Lounge und Hofbühne vor dem Bitterfelder Rathaus sind ein Dreh- und Angelpunkt am Wochenende. Die Kunst- und Kulturwoche lockt aber auch mit Veranstaltungen an anderen Orten. Die Band Goitzsche Front wird zum Botschafter.

Manga, Brunch und viel Musik - Das Programm zur Kunst- und Kulturwoche in Bitterfeld-Wolfen

Nadine Borkenhagen, Jutta Zacharias-Lange und Silke Gräfe (v.l.) zeigen, wo vor der Stadt- und Tourismusinfo in Bitterfeld die Lounge aufgebaut wird. Hier werden einige Veranstaltungen der Kunst- und Kulturwoche stattfinden.

Bitterfeld/MZ. - Vielfalt ist Trumpf. Das zeigt der Blick auf das Programm der 4. Bitterfeld-Wolfener Kunst- und Kulturwoche, die am Samstag startet und mit einer Vielzahl an Veranstaltungen Fahrt aufnimmt. Alles übrigens unter den Augen der diesjährigen Kulturbotschafter, der Band Goitzsche Front.

Junge Kunst aus Fernost

Der Auftakt gehört den Fans japanischer Comics und aufwendig gestalteter Kostüme. Im Workshop von Laura Kowalski-Köpke können Kinder und Jugendliche von zehn bis 15 Jahren Selbstporträts im Manga-Stil zeichnen. Der Kurs findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Bitterfelder Musikgalerie statt. Zur Anycon, Mitteldeutschlands Cosplayconvention, wird hingegen in die Bitterfelder Stadt- und Tourismusinformationen geladen. Start ist hier 12 Uhr.

Klassik in der Nacht

Ein musikalisches Highlight ist die Classic Sommernacht, unter anderem mit Opernsänger Bastian Thomas Kohl und dem ABI-Sinfonieorchester. Beginn am Bitterfelder Stadthafen ist am Samstag, 19.30 Uhr. Die Karten sind bereits vergriffen.

Konzert in der Kirche

Der Evangelische Kirchenchor Wolfen lädt ebenfalls am Samstag ab 21 Uhr unter Leitung von René Mangliers in die Johanneskirche zum sommerlichen Nachtkonzert mit kulinarischem Ausklang ein.

Brunch auf dem Markt

Bei Speis und Trank ins Gespräch kommen: Das ist das Angebot beim Bürgerbrunch, der am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Bitterfelder Marktplatz stattfindet. Mitgebrachte Speisen sollen die gemeinsame Tafel bereichern.

Festschrift im Blick

Am Sonntag schlägt 14 Uhr die Stunde von Benny Berger. In der Sommer Lounge vor dem Bitterfelder Rathaus stellt er seine Festschrift zum 800. Stadtgeburtstag vor.

Reise durch die Geschichte

Der Malverein „Neue Schenke“ wird 75 Jahre alt und lädt am Sonntag in das Industrie- und Filmmuseum nach Wolfen ein. Dort wird 15 Uhr die Ausstellung „Eine Reise durch die Geschichte“ eröffnet.

Offizieller Startschuss

Die Kulturbotschafter von Goitzsche-Front und OB Armin Schenk (CDU) vollziehen am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Bühne am Bitterfelder Rathaus den offiziellen Startschuss für die Kunst- und Kulturwoche.

Ein Leben für die Kunst

Lore Dimter zählt zu den bekanntesten Volkskünstlern. Am Sonntag wird um 18 Uhr im Kellergewölbe des Bitterfelder Rathauses ihre gewidmete Ausstellung eröffnet.

Tanz für alle

Im Tanzwerk Bitterfeld in der Lindenstraße werden am Sonntag ab 19 Uhr Walzer, Foxtrott, Rumba und mehr getanzt. Um Anmeldungen wird gebeten.

Popsongs mal anders

Akustische Leckerbissen verspricht „Zweisaiten“. Das Konzert findet am Sonntag ab 19 Uhr auf der Bühne vor dem Bitterfelder Rathaus statt.