Lkw zu hoch und Rohrbrücke zu niedrig: 10.000 Euro Sachschaden bei einem Unfall in Greppin

Greppin/MZ. - Gesamtschaden von annähernd 10.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall in Greppin entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 60-Jähriger mit einem Lkw gegen 12.30 Uhr auf der Straße „Am Klärwerk“ in Richtung Salegaster Chaussee unterwegs.

Beim Hindurchfahren unter einer Rohrbrücke stieß der ausgefahrene Ladekran des Lkw gegen das Brückengerüst. Verletzt wurde niemand.