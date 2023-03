Wolfen/MZ/ur - AMG Lithium investiert im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 140 Millionen Euro in eine Anlage zur Herstellung von Lithiumhydroxid. Produktionsstart auf dem Areal der einstigen Filmfabrik Wolfen soll laut Aussagen von Geschäftsführer Stefan Scherer noch in diesem Jahr sein. Er erklärt die Besonderheit der Anlage: Die ist die erste in Europa, in der im großen Maßstab Lithiumhydroxid hergestellt werden kann. Die Rede ist von vorerst 20.000 Jahrestonnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.