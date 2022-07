Lieselotte-Rückert-Straße in Zscherndorf ist noch bis zum Monatsende gesperrt

Lieselotte-Rückert-Straße in Zscherndorf

Zscherndorf/MZ - In Zscherndorf ist die Lieselotte-Rückert-Straße, auf Höhe der Hausnummer 86, vom Donnerstag, 14. Juli, bis zum 29. Juli voll gesperrt. Grund hierfür ist die Sanierung von Kanaldeckeln. Die Umleitung erfolgt von An der Festwiese, über Am Sportzentrum nach Sandersdorf. Hier folgt man der Hauptstraße.

Weiter geht es über die Zörbiger Straße nach Großzöberitz, Köckern, Glebitzsch, die K 2056 entlang nach Renneritz, von Ramsin nach Zscherndorf und gegenläufig.