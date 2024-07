Der Inselclub Raguhn organisiert einen Flohmarkt. 15 Verkäufer werden am Sonnabend, 20. Juli, erwartet. Wie es danach weiter geht, ist offen.

Raguhn/MZ. - Der Inselclub in Raguhn veranstaltet am Samstag, 20. Juli, einen Flohmarkt auf dem Parkplatz, der sich gegenüber vom Netto befindet.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucher Gebrauchsgegenstände aller Art erwerben, darunter Oktoberfestkleidung, weitere Anziehsachen und Schuhe für Groß und Klein, DVDs, Spielzeug, Haushaltsgegenstände und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Flohmarkt nehmen neben dem Inselclub auch andere Privatpersonen teil. Insgesamt werden 15 Verkäufer erwartet.

Der Hauptgrund für die Aktion ist die bevorstehende Räumung des Lagers des Inselclub-Vereins bis zum 31. August. Im Lager befinden sich unter anderem Tische, Stühle und neue Oktoberfestbekleidung, die der Club im Laufe der Zeit bekommen hat. Das Gebäude, in dem sich sowohl das Lager als auch der Vereinssitz befinden, steht in der Mühlstraße in Raguhn.

„Es muss geräumt werden, weil das städtische Gebäude abgerissen werden soll“, konstatiert die Vereinsvorsitzende Diana Rothe. Dies hängt laut Bürgermeister Hanns Loth (AfD) mit der Umgestaltung der Begegnungsstätte und umliegender Fläche zum neuen pulsierenden Herz der Stadt zusammen.

Der Inselclub hat bislang noch keine neue Bleibe gefunden und sucht derzeit nach einer privaten Übergangslösung. Trotz der unsicheren Zukunft bleibt der Club optimistisch. „Wir planen, unser Altstadtfest in diesem Jahr erneut zu veranstalten - es ist das 20. Jubiläum. Was danach kommt, wird die Zeit zeigen“, so Rothe.