Letzte Runde im Stadion von Union Sandersdorf - 500 Freunde nehmen Abschied von Holger Bär

Sandersdorf/MZ - Etwa 500 Freunde waren am Freitag ins Sandersdorfer Stadion gekommen, um sich von ihrem „Union-Bär“ bei seiner letzten Runde zu verabschieden. Holger Bär war im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Er war jahrelang die Stimme des Vereins und ein guter Freund nicht nur für die Fußballer.

In bewegenden Worten erinnerte Thomas Lapschansky an das Leben des Mannes, der trotz seiner schweren Krankheit immer für alle da war. „Eine Stimme ist nicht mehr“, sagte der Trauerredner, aber „der Mensch Holger Bär wird allen immer in einer guten Erinnerung bleiben.“