Lingenau/MZ. - Die letzte Ruhe wird in Raguhn-Jeßnitz künftig deutlich teurer. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung in Lingenau eine neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen, die teils erhebliche Gebührenerhöhungen vorsieht. Gleichzeitig wurde auch die Friedhofssatzung überarbeitet. Die Änderungen zur bisherigen Fassung von 2016 wurden mehrheitlich angenommen und treten am 1. Februar 2025 in Kraft.

