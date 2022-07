Leseraufruf - Wie haben Sie die Flut 2002 im Kreis Bitterfeld erlebt?

Bitterfeld/MZ - Sie war eines der einschneidendsten Ereignisse in der Geschichte von Bitterfeld, Jeßnitz, Greppin und anderen Orten: die Jahrhundertflut von 2002. Im August jährt sich diese Katastrophe zum 20. Mal. Die MZ möchte an die damaligen Ereignisse erinnern und auf die dramatischen Tage zurückblicken.

Dabei geht es nicht nur um steigende Pegel, Überflutungen und angerichtete Schäden, sondern auch um den gemeinsamen Kampf der Bürger der gesamten Region gegen die Wasserfluten. Deshalb rufen wir die Leser auf: Schildern Sie uns ihre Erinnerungen an die Flut 2002. Wie haben Sie diese Tage erlebt, wie waren Sie betroffen, wo konnten Sie helfen oder haben Unterstützung bekommen? Ob beim Sandsack-Dammbau am Fritz-Heinrich-Stadion, bei der Versorgung der Helfer, beim Retten von Menschen aus ihren gefluteten Häusern - überall haben sich dramatische, aber auch herzerwärmende Geschichten abgespielt. Diese sollten nicht in Vergessenheit geraten.

Schicken Sie Ihre Erinnerungen, gern mit Fotos, bitte per Mail an [email protected] oder an MZ Bitterfeld, Mühlstraße 25 in 06749 Bitterfeld-Wolfen.