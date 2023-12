In zentraler Lage „Leckeres Eck“ in Wolfen - Kerstin und Lutz Klepke haben sich Traum vom eigenen Imbiss erfüllt

Kerstin und Lutz Klepke haben in Wolfen das „Leckere Eck“ eröffnet. Seit Mitte November betreiben sie in Wolfen einen Imbiss in bester Lage. Wie sie ihren Traum verwirklicht haben. Was sie anbieten.