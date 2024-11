Lauf an der Friedensgrenze: 2025 laufen Bitterfelder Sportler von A wie Anklam bis Z wie Zittau

Auch in der kalten Jahreszeit wird für den Friedenslauf trainiert. Gemeinschaftlich geschieht das jedoch eher selten.

Bitterfeld/MZ. - Einen wortwörtlich fürstlichen Empfang haben die Sportler des Bitterfelder Vereins Zukunft Frieden bei ihrem diesjährigen Friedenslauf nach Monaco erlebt. Fürst Albert empfing die Truppe Mitte September im Vereinshaus am Stadion des AC Monaco und war so angetan von den Läufern und ihrer Mission, dass er sich eine Dreiviertelstunde Zeit – und damit dreimal so viel wie geplant – für sie nahm.