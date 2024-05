Brehna/MZ. - Dem Schützenplatz Brehna soll am 31. Mai und am 1. Juni zünftig eingeheizt werden. Viele Monate hat der noch junge Kulturverein Sandersdorf-Brehna in die Organisation der nacheinander geplanten Veranstaltungen „Summer Opening“ und „80er 90er Party“ gesteckt, allen voran Gründungsmitglied Nils Eichelkraut.

Der Brehnaer befindet sich noch mitten in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, händelt aber parallel Vereinsarbeit, sein in diesem Jahr gegründetes Catering-Unternehmen und eine Kandidatur für Stadt- und Ortschaftsrat. „Die Vereinsaufgaben, also die ganze Planung der beiden Events, betrachte ich nicht als Arbeit. Das ist eher Freizeit für mich“, erklärt der ambitionierte 18-Jährige.

Pläne werden wahr

Während die ersten Bauzäune als Begrenzungen auf den Brehnaer Schützenplatz geräumt werden, klärt Eichelkraut die Details, um kostenfreies Wlan für die zwei Veranstaltungstage einzurichten. Hilfe bekommt er dabei von IT-Techniker Niels Rosenhahn. „Wir wollen, dass hier alle Gäste gutes Netz haben. Vor allem für das jüngere Publikum ist das wichtig, falls sie später abgeholt werden müssen“, so Eichelkraut. Der Organisator ist immer noch stolz darauf, wie viele Menschen das „Summer Opening“ im vergangenen Jahr begeistern konnte.

Fast 1.000 Menschen kamen dabei zusammen, um gemeinsam zu feiern und zu tanzen. Eine beachtliche Marke, die 2024 sogar noch übertroffen werden soll. „Wir haben in so ziemlich jedem Bereich einen Zahn zugelegt“, berichtet Eichelkraut und zählt auf, was in diesem Jahr neu dazukommen soll: „Es wird Lasertechnik geben, Videoleinwände, eine Cocktailbar und am Samstag sogar Gogo-Tänzerinnen.“

Eine neue Größenordnung

Auch die gebuchten Acts, die am 31. Mai und am 1 Juni zusätzlich zu den Vereins-DJs „2Takt“ und „Lautlos“ sowie den Musikern vom Landsberger Spaßverein auftreten sollen, hätten eine andere Größenordnung als beim letzten Mal: „Wir konnten uns unter anderem Justin Prince sichern und auch das Duo Patz & Grimbard.“ Alles in allem sei damit aber eine Dimension erreicht, durch die man – anders als 2023 – Eintritt für die Veranstaltungen nehmen müsse, um alles finanzieren zu können. Karten seien noch in größerer Menge verfügbar. Kaufen kann man diese online auf https://www.eventim-light.com/de/a/65bfbd715e09cb16fb8458a4/.

Beim Summer Opening im vergangenen Jahr waren bereits bekannte Musiker wie DJ Justin Pollnik dabei, um für Stimmung zu sorgen. (Foto: Tony Vollweider)

Unterstützung für die Open-AirKonzerte gibt es laut Eichelkraut reichlich: „Das Best Western Hotel lässt Techniker und DJs kostenfrei übernachten, der Edeka Niebisch stellt einen Grillanhänger und spendet Lebensmittel.“ Dazu kämen noch einige weitere.

Was die Zukunft bringt

Der Brehnaer schmiedet zudem schon fleißig Zukunftspläne und würde gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern in den kommenden Jahren gern alle Ortsteile von Sandersdorf-Brehna mit Veranstaltungen der Extraklasse versorgen: „Im Idealfall kommt jedes Jahr ein Teil der Stadt dazu. Es muss nicht immer etwas in dieser Art sein, die Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend.“