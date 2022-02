Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereitet sich auf Sturmtief vor - Leitstelle wird verstärkt

Bitterfeld/MZ - Der Wetterdienst warnt vor einem Sturmtief, das Donnerstagnacht und am Freitag über Anhalt-Bitterfeld zu ziehen droht. Die Region bereitet sich darauf vor. „Der Landkreis hat auf die Warnung reagiert und hält seit Donnerstag 22 Uhr einen zusätzlichen Disponenten für seine Integrierte Leitstelle in Bereitschaft“, teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit.

Dadurch könne bei einem Anstieg von sturmbedingten Einsätzen die Schichtbesetzung von zwei auf drei Disponenten erhöht werden. Ein Bereitschaftsdisponent sei auch für die Tagschicht am Freitag eingeteilt. Außerdem sollen die zehn Feuerwehren der Städte und Gemeinden bei einer steigenden Zahl von Einsätzen eine Befehlsstelle für alle Einsatzkräfte im Sturmeinsatz einrichten. Diese soll Maßnahmen der Gefahrenabwehr mit der Leitstelle koordinieren.

„Die Wehrleiter der Städte und Gemeinden wurden über diese Verfahrensweise informiert“, so Pawelczyk. Bitterfeld-Wolfens Stadtwehrleiter Gerd Theuerkauf sagt, alle Ortswehrleiter seien informiert. Man rechne mit vermehrten Einsätzen, beordere aber die Wehren nicht vorsorglich in ihre Gerätehäuser. Da der Sturm Äste abreißen oder Bäume umstoßen kann, blieben die Tierparks Köthen und Dessau bereits am Donnerstag geschlossen.

Auch die Fasanerie in Köthen ist gesperrt, am Freitag soll der Friedenspark folgen. Im Bitterfelder Tiergehege ging man soweit noch nicht. Doch Vereinschef Thomas Ehrlich will die Situation genau beobachten. „Wenn Gefahr droht, werden wir sofort schließen.“ Ebenso warnt die Verwaltung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs vor einem Betreten der Anlagen.