Wolfen/MZ. - Das eigentliche dreitägige Fest zum Wolfener Stadtjubiläum beginnt zwar erst am Freitag dieser Woche in der Fuhneaue. Doch schon ab dem heutigen Montag finden Veranstaltungen zu „625 Jahre Wolfen“ statt.

Frauen aus fünf europäischen Staädten schildern Alltag

So lädt das Mehrgenerationenhaus diesen Montag zu einer besonderen Tagebuchlesung samt Ausstellung ein. Denn vor 15 Jahren haben Frauen aus fünf Städten, die untereinander Partnerstädte sind, ein Jahr lang über ihren Alltag und ihre Gedanken geschrieben. Initiiert wurde das Vorhaben, an dem auch Bitterfeld-Wolfen beteiligt war, von Witten. Aus diesem von 52 Frauen verfassten Tagebuch wird ab 16 Uhr unter dem Titel „Von Rosa und anderen Tagen“ gelesen. Dazu kehrt eine Wanderausstellung zurück, die über die Autorinnen informiert. Anlass sind gleich mehrere Jubiläen: 35 Jahre Städtepartnerschaft von Wolfen mit Witten, 625 Jahre Stadt Wolfen und 15 Jahre Frauentagebuch.

In die Historie des Ortsteils taucht dann am Mittwoch eine Ausstellung des Kultur- und Heimatvereins Wolfen ein. Unter dem Titel „625 Jahre – Wolfen im Wandel“ wird in Wort und Bild eine spannende und überraschende Zeitreise unternommen. Die Tafeln wurden dafür extra aktualisiert und bis ins Jahr 2025 fortgeschrieben. „Alles, was wir in dieser Ausstellung zeigen, ist durch Recherchen in Archiven und historischen Dokumenten ans Licht gekommen und kann mit Quellen belegt werden“, betont Claudia Simon vom Heimatverein.

Ehrenbürger Axel Noack kommt zur Eröffnung

Zur Eröffnung um 15 Uhr im Industrie- und Filmmuseum hat sich auch Wolfens Ehrenbürger Alt-Bischof Axel Noack angekündigt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch den Männerchor Bobbau. Die Schau ist mehrere Wochen zu sehen.