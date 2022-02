Kupferdiebe schlagen wieder zu - 30 Meter Kupferleitung aus Haus in Bitterfeld gestohlen

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld haben erneut Kupferdiebe zugeschlagen. Zwischen Freitag, 18. Februar, und Montag, 21. Februar, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem derzeit leerstehenden und im Um- und Ausbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld-Wolfen.

Im Kellerbereich trennten sie mit Werkzeugen eine circa 30 Meter lange Kupferleitung von einem Baustromverteiler ab und entwendeten diese. Außerdem wurde ein Zählerkasten geöffnet, darin wurden mehrere Leitungen abgetrennt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem Unternehmen ist ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro entstanden.