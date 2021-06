Kreisverwaltung in Anhalt-Bitterfeld korrigiert zahl der Corona-Todesfälle nach oben

Anhalt-Bitterfeld - In Anhalt-Bitterfeld sind mehr Menschen an einer Corona-Erkrankung gestorben, als bislang bekannt war. Der Kreis hatte stets von 163 Sterbefällen gesprochen.

Am Mittwoch korrigierte Kreissprecher Udo Pawelczyk die Zahl: „Seit Ausbruch der Pandemie sind 178 Menschen an Corona gestorben.“ Das sind 15 Menschen mehr, als bislang bekannt war. Die Diskrepanz sei unter anderen einem Software-Anwenderproblem geschuldet, welches behoben sei.

Am Mittwoch wurden sechs Infektionen registriert. Zwei Fälle traten in Raguhn-Jeßnitz sowie je ein Fall in Zörbig, Köthen, Aken und Zerbst auf. Der Inzidenzwert liegt bei 11,4. (mz)