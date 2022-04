Kreis meldet erneut fünf neue Todesfälle - Inzidenzwert sinkt weiter ab

Köthen/MZ - Die Infektionszahlen gehen zurück und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zum zweiten Mal unter dem Wert von 1.000 und ist weiter im Sinkflug. Ganz im Gegenteil dazu bleibt die Anzahl der täglich neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf einem beständig hohen Niveau von fünf bis sechs. Auch am Freitag meldete Landkreissprecher Udo Pawelczyk fünf weitere Todesfälle. Damit stieg deren Zahl seit Beginn der Pandemie auf 366 an. Laut Landkreis handelt es sich dabei um jeweils eine Frau aus Raguhn-Jeßnitz, Zerbst und dem Osternienburger Land sowie um jeweils einen Mann aus der Gemeinde Muldestausee und aus Zerbst.

Dagegen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz minimal verringert und lag am zweiten Tag in Folge wieder dreistelligen Bereich. Laut dem Robert Koch-Institut lag sie am Freitag um 0 Uhr bei 954,7. Das ist die viertniedrigste Inzidenz aller Kreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Freitag bei 231. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 53 in Bitterfeld-Wolfen und mit 49 in Köthen. Im einstelligen Bereich liegen lediglich Raguhn-Jeßnitz mit fünf und Zörbig mit sechs Neuinfektionen.