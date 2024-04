Jugendliche bereiten sich auf ihre Jugendweihe vor. Was das mit einer reichlich süßen Versuch auf sich hat und warum das eine Schule für das spätere Leben ist.

Bitterfeld/MZ. - Jugendliche aus der Region Bitterfeld-Wolfen haben sich in Vorbereitung auf ihre Jugendweihe einem besonderen Höhepunkt gewidmet, einem kreativen Tortenseminar. Die Idee, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Torten zu gestalten, stammte von Susanne Bettführ, die von der beliebten Aktion in Dessau inspiriert wurde. Sie fand einen erfahrenen Partner in Alexander Veit, dem Inhaber von Veit’s Backparadies, der die Idee engagiert aufgriff.