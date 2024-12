Bitterfeld-Wolfen will erstmals seit zehn Jahren die Grab-Gebühren erhöhen. Derzeit liegt der Deckungsgrad bei der Finanzierung unter 60 Prozent. Wie entscheidet der Stadtrat?

Kostensteigerung auf Friedhöfen: Werden Beerdigungen in Bitterfeld-Wolfen bald teuer?

Letzte Ruhe in Anhalt-Bitterfeld

Die Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe - hier in Bitterfeld - kostet Geld. Die Stadt plant nun mit einer neuen Gebührensatzung.

Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen bekommt eine neue Friedhofsgebührensatzung. Das steht fest. Denn die bislang geltende Satzung läuft zum 31. Dezember 2024 aus. Offen ist allerdings die Frage, ob sich mit der vom Stadtrat zu beschließenden neuen Satzung auch an den Gebühren für die Grabanlagen etwas ändert. Die Stadt will die Gebühren erhöhen, da die Kosten über die Jahre spürbar gestiegen sind. In den politischen Gremien dagegen ist die Meinung gespalten.